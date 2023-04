Christian Lattmann

Abhol-Automaten mit unterschiedlich temperierten Fächern will Rewe in diesem Jahr in weitere City-Regionen bringen.

Rewe zeigt sich mit der Nutzung seiner Abholangebote sehr zufrieden und will den Service vor allem in Innenstädten 2023 noch weiter ausbauen. Den großen Handling-Aufwand und die damit verbundenen hohen Kosten nimmt der Händler dabei in Kauf.

Rewe investiert weiter stark in Click & Collect: Bereits heute können Kunden an weit über 1 700 Stationen ihre zuvor online georde