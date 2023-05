Edeka Minden-Hannover/Christian Schwier

Edeka Minden nimmt am Logistikzentrum in Lauenau die erste Bio-LNG-Tankstelle in Betrieb.

Edeka Minden-Hannover legt sich in Sachen klimafreundliche Logistik auf Bio-LNG als Kraftstoff für die eigene Lkw-Flotte fest. Die erste eigene Tankstelle für den erneuerbaren Kraftstoff ist am Logistikzentrum Lauenau in Betrieb. Bis 2025 sollen weitere Tankstellen folgen und alle Lkw in der Flotte einen LNG-Antrieb haben.

Edeka Minden gibt den Startschuss für eine umfassende Dekarbonisierung seiner Lkw-Verkehre: Am Logistikzentrum der Edeka-Region in Lauenau wurde