Procter & Gamble in Europa will eine Logistik, die deutlich weniger CO2 erzeugt als bisher und damit den Klimawandel bremst. Ein Weg dazu soll mehr multimodaler Verkehr in der Kombination Lkw-Eisenbahn sein, meint der Chef der Supply-Chain-Logistik von P&G in Europa

Procter & Gamble in Europa will eine Logistik, die deutlich weniger CO2 erzeugt als bisher und damit den Klimawandel bremst. Ein Weg dazu soll me