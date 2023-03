Georg Lukas

Der neue Rewe Pick&Go in Köln. Der Supermarkt ist hybrid - so ist auch Einkaufen mit klassischem Checkout möglich, nicht nur die automatisierte Version.

Rewe hat am heutigen Dienstag in einem vierten Supermarkt seine Hightech-Lösung in Betrieb genommen, die Kunden einen Einkauf völlig ohne Scannen und ohne Kasse ermöglicht.

Der neue Pick&Go-Supermarkt ist weltweit der ersten Kassenlose Markt mit Technologie des israelischen Anbieters Trigo, der eine Verkaufsfl&au