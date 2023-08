Polizei und Cyber-Behörden aus acht Ländern haben zumindest vorläufig die Infrastruktur des Schadsoftware-Netzwerks Qakbot zerstört. Sie löschten Malware auf 700.000 Computern, deren Eigentümer bisher nichts von dem Missbrauch gemerkt hatten. Das Botnetz diente Kriminellen vor allem zur Verteilung von Ransomware.

