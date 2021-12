Maersk

Maersk ist die größte Reederei der Welt.

Seefracht-Spezialist Maersk investiert in seine Kapazitäten an Land. Die Dänen übernehmen den in Asien tätigen Anbieter LF Logistics für umgerechnet 3,2 Mrd. Euro.

