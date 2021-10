Sebastian Rennack

Aldi Nord ist seit 2008 in Polen präsent und kommt mittlerweile auf über 100 Filialen.

Aldi Nord will in Krakau eine neue IT-Einheit mit rund 250 Fachkräften aufbauen. Von dort aus sollen die Spezialisten länderübergreifend an Technologie-Projekten des Discounters arbeiten.

