zVg Coop

Digital am Regal: Die neue App zeigt Coop-Mitarbeitern genau an, wo und wie sie Artikel einräumen sollen.

Coop Schweiz will mit einer neuen digitalen Lösung für Planogramme Papier und Kosten sparen. Per App sehen Mitarbeiter bei Sortimentswechseln so direkt auf ihrem Handheld, was wie ins Regal gehört. Der Händler will das Tool bald in allen Supermärkten einsetzen.

