OCado Solutions

Zusammenarbeit: Ein Ocado-Roboter und ein Greifarm arbeiten gemeinsam Bestellungen ab.

Der britische E-Commerce-Spezialist Ocado hat einen neuen Deal mit Auchan an Land gezogen. Nach einer ersten Zusammenarbeit in Spanien will Auchan nun auch in Polen mithilfe neuer Lagertechnologie sein Online-Geschäft optimieren.

