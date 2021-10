imago images/Shotshop

Tchibo.de ist neben Depot- und Ladengeschäft ein wichtiges Standbein des Konzerns.

Tchibo hat mitten in der Corona-Krise seinen Onlineshop in die Google-Cloud verlagert. Damit einhergehend nutzt der Konzern neue Software und programmiert Algorithmen inzwischen selbst. Die IT-Abteilung hat Tchibo organisatorisch an die neue Infrastruktur angepasst.

