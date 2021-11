Johannes Arlt

Mitgründer und Geschäftsführer Tarek Müller will About You breiter aufstellen.

About You will sich ein zweites Standbein als Software-Anbieter für Online-Shops aufbauen. Dazu hat das Unternehmen nun eine neue Einheit namens "Scayle" gegründet.

