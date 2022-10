Deutsche Post DHL hat in Schwerin ein Pilotprojekt zur Paketauslieferung per Straßenbahn gestartet. Eine neu eingerichtete Tram-Linie soll täglich rund 450 Paketsendungen zu Paketstationen an Haltestellen transportieren.

