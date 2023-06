Flaschenpost

Flaschenpost hat eigenen Angaben zufolge 1000 elektrisch betriebene Fahrzeuge angeschafft.

E-Food-Händler Flaschenpost schafft eine große Anzahl an E-Fahrzeugen an und baut die Ladeinfrastruktur dafür aus. Damit will das Unternehmen bis Jahresende eine bestimmte Quote an elektrisch ausgelieferten Bestellungen erreichen.

Der Online-Lieferdienst Flaschenpost baut den Anteil von Elektrofahrzeugen in seinem Fuhrpark aus. Das Unternehmen hat eigenen Angaben zufolge 1000 E-