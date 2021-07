Doug Peters PA Wire

Ocado will seine Liefertechnik in Spanien zum Einsatz bringen.

Der multinationale Handelskonzern Auchan wird sein E-Food-Angebot in Spanien mit Ocado als Dienstleister optimieren. Die Auchan-Supermarkt-Tocher Alcampo will damit ihren Online-Shop und Lebensmittel-Lieferservice in der Region Madrid verbessern.

