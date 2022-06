Der Handel feilt an seinem Omnichannel-Angebot. Kunden sollen jederzeit wissen, was wo in welcher Menge verfügbar ist, wie eine neue EHI-Studie zeigt. Als einer der Top-Trends für die kommenden Jahre gilt das Live-Shopping.

