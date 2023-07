Edeka Minden-Hannover/Christian Schwier

Edeka Minden betankt erste Lkw in Lauenau mit Bio-LNG und stellt die gesamte Flotte auf Gasantrieb um.

Hinsichtlich der Lkw-Maut herrscht knapp ein halbes Jahr vor Einführung der neuen, am CO 2 -Ausstoß orientierten Mautsätze ein hohes Maß an Unsicherheit. Insbesondere die Eingruppierung von Gas-Lkw in die Schadstoffklassen ist weiter unklar. Mit Blick auf Investitionsentscheidungen zur Anschaffung neuer Lkw in der Branche herrscht daher Unmut.

Die Unklarheiten über die neuen Lkw-Mautsätze sorgen in der Branche vielerorts für Unruhe: Händler, FMCG-Hersteller und Logistik-D