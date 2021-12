Netto

Per App können Kunden den neuen "Pick & Go"-Service nutzen.

Netto testet als erster Discounter in Deutschland das kassenlose Einkaufen. In München will die Edeka-Tochter mithilfe des Dienstleisters Trigo die Hightech-Technologie erproben.

