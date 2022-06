Fotos: J.Rode, M.Giuri

Zurück in die Zukunft: Die Eurocis konnte wieder live Besucher empfangen und sorgte mit vielen Neuheiten für Gesprächsstoff.

Auf der diesjährigen Eurocis haben Hersteller die Möglichkeiten gezeigt, die Bilderkennung per Computer Vision im stationären Handel bietet. Auch das Smartphone gewinnt weiter an Bedeutung und bekommt beim Self-Scanning neue Funktionen. Anbieter von kassenlosen Stores waren ebenfalls in Düsseldorf vor Ort und haben das Messepublikum staunen lassen.

