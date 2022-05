Mobile Pay

Schnelles Bezahlen per Smartphone: Ähnlich wie das System Mobile Pay (Foto) in Dänemark will die EPI an den Kassen des stationären Handels zum verbreiteten Zahlungsmittel werden.

Die Banken-Initiative EPI will ihre kommende Wallet als Zahlungsmittel in Internetshops und auch in stationären Läden etablieren – trotz des Desinteresses vieler Finanzinstitute. EPI-Chefin Martina Weimert erläuterte die neuen Pläne beim EHI-Payment-Kongress.

