Ein Arbeiter mit dem Verve-Exosuit hebt schwere Kisten in einem Ahold-Delhaize-Distributionszentrum. Der Roboter-Anzug ist vor allem am Rücken sichtbar.

Ahold Delhaize schafft nach einem Test von sogenannten "Exosuits" jetzt 250 dieser Roboter-Anzüge für Lagerarbeiter in den USA an. Laut Ahold entlastet die Integration von miniaturisierter Hebetechnik und Sensoren in eine Art Arbeitskleidung den Rücken von Mitarbeitern um 30 bis 40 Prozent.

