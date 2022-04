Jan Huebner/Imago

Bis zum Ende des Jahres wird Amazon 21 große Logistikzentren in Deutschland betreiben.

Amazon baut sein Logistiknetz weltweit unvermindert aus. Allein in Deutschland sollen 2022 vier neue große Logistikzentren ans Netz gehen. Zudem spielt die Automatisierung in den Standorten eine immer wichtigere Rolle – in geplanten wie auch in bestehenden Logistikzentren des Konzerns.

