Knuspr.de/Nicolai Bogaciuc

Knuspr-Geschäftsführer Erich Comor hat für den deutschen Markt ehrgeizige Pläne.

Der Online-Lebensmittelhändler Knuspr setzt seine Expansion in Deutschland fort und will das Ruhrgebiet von einem Lager in Essen aus beliefern.

