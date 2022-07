Walmart

Food to Fridge: Eine Walmart-Auslieferungsfahrerin packen online bestellte Frischware in den Kühlschrank in der Küche des Kunden.

Walmart weitet die Lieferung von E-Food bis in die Wohnung und sogar den Kühlschrank der Kunden in den USA deutlich aus. Der Service "Food to Fridge" soll bis Ende des Jahres potenziell 30 Mio. US-Haushalte abdecken.

