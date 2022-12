Nach einer Studie der EZB ist der Anteil der Kartenzahlungen an den Ladenkassen des Euroraums in den vergangenen drei Jahren rasant gestiegen. Laut EZB wurden 59 Prozent der Transaktionen bar abgewickelt, aber bereits 37 Prozent per Karte oder Handy. Beim Umsatz hat die Karte Bargeld bereits überholt.

