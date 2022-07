Amazon

Überdacht: Die Lastenräder sind mit einer Windschutzscheibe und Dach verkleidet und schützen die Fahrer vor Regen und Wind.

Amazon will erstmals ein ausgefeiltes Lastenrad-System für die Auslieferung von Paketen nutzen. Der Konzern nimmt dafür jetzt ein Micro-Hub in London in Betrieb. Um die selbstgesteckten Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, soll zudem die Flotte an E-Lieferwagen in UK weiter wachsen.

Amazon will erstmals ein ausgefeiltes Lastenrad-System für die Auslieferung von Paketen nutzen. Der Konzern nimmt dafür jetzt ein Micro-Hub