Amazon Web Services (AWS) ist mit rund 30 Prozent Marktanteil führend im Cloud Computing.

Amazon lässt an einem neuen Standort in Dresden für seinen Cloud-Dienst AWS forschen. Bis zu 340 IT-Experten sollen künftig in Dresden arbeiten.

