Amazon will in Großbritannien weiter mit Visa zusammenarbeiten.

Entgegen einer ursprünglichen Ankündigung will Amazon in Großbritannien weiterhin Visa-Kreditkarten akzeptieren. Wegen eines Gebührenstreits wollte Amazon den Service in dieser Woche eigentlich beenden.

