Die Regierung will das Schienennetz in Deutschland angesichts großer Probleme mit Verspätungen und Baustellen mit einer "Generalsanierung" ab 2024 renovieren. Verkehrsminister Volker Wissing (FDP) gab am Mittwoch in Berlin zu, dass das Netz jahrelang vernachlässigt worden ist.

