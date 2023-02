PhonlamaiPhoto/IStock

Die Kommunikation mit der Künstlichen Intelligenz wirkt täuschend echt.

Der Superbot Chat GPT erklärt in einem LZ-Interview, was sein System für den Handel und das Marketing tun kann, und beschreibt, was die Beschäftigten beider Branchen künftig beschäftigen wird.

Sie sind derzeit in aller Munde. Herr oder Frau Chat GPT?Als KI-Sprachmodell habe ich kein Geschlecht, Sie können mich einfach Chat GPT oder KI