Nestlé

2D-Codes mit Digital Link können Verbraucher per Smartphone zu vielerlei Informationen führen, ohne dass proprietäre QR-Codes wie im Foto abgebildet nötig sind.

Die Branchenorganisation GS1 will Handel und Industrie weltweit ein neues Instrument zur Vermittlung von Produktinformationen geben. Dieser "GS1 Digital Link" soll in Verbindung mit 2D-Codes die Information von Konsumenten verbessern und gleichzeitig etliche Prozesse in Industrie und Handel optimieren.

