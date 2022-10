Otto Group

Henning Udo Goldmann kennt Hermes bereits aus seiner Tätigkeit als Unternehmensberater.

Bei Hermes Europe und Hermes International kündigt sich ein Wechsel an der Spitze an. Der langjährige Geschäftsführer verlässt den Logistiker zum Jahresende. Am 1. November fängt sein Nachfolger an, ein erfahrener Manager aus der Logistikbranche.

Bei Hermes Europe und Hermes International kündigt sich ein Wechsel an der Spitze an. Der langjährige Geschäftsführer verläs