Amazon

Die ersten an Amazon gelieferten Rivian-Fahrzeuge in einem Paketverteilzentrum in Chicago.

Der Startup-Autobauer Rivian hat eine kontinuierliche Lieferung von Elektro-Fahrzeugen an Amazon-Standorte in den USA gestartet. Der Konzern hatte 2019 über 1,3 Mrd. US-Dollar in Rivian investiert und dafür 18 Prozent an dem Startup erworben. Erste E-Transporter sind bereits in Chicago unterwegs.

Der Startup-Autobauer Rivian hat eine kontinuierliche Lieferung von Elektro-Fahrzeugen an Amazon-Standorte in den USA gestartet. Der Konzern hatte 20