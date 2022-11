Rewe Group

Rewes Digital-Vorstand Christoph Eltze sieht neue Technologien als Voraussetzung für flexibles und schnelles Handeln am Markt.

Rewe wird sein Tempo der Digitalisierung beibehalten und eher noch steigern, kündigt Vorstand Christoph Eltze an. Nur durch Investitionen in neue Technologien könne ein Handelsunternehmen die heute und in Zukunft nötige Flexibilität erreichen.

