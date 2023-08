Kraft Heinz investiert in die Automatisierung der Logistik. Der Konzern baut für mehr als 400 Mio. Dollar ein neues Lager im US-Bundesstaat Illinois. Durch den Neubau will Kraft die Effizienz in der Lieferkette deutlich steigern.

Der Food-Konzern Kraft Heinz will in der Logistik schneller und effizienter werden. Möglich machen soll das ein neues, hochautomatisiertes Lager