Rewe Markt GmbH/Boris Saposchnikow

Per Pick&Go-App können Kunden sich für den autonomen Einkauf in Berlin anmelden.

Nach dem Auftakt in Köln will Rewe nun auch seine Berliner Kunden vom kassenlosen Einkaufen überzeugen. Im Stadtteil Prenzlauer Berg verfeinert der Händler sein neues Format. Es bietet neben Hightech-Checkout auch Bedienkassen an.

Nach dem Auftakt in Köln will Rewe nun auch seine Berliner Kunden vom kassenlosen Einkaufen überzeugen. Im Stadtteil Prenzlauer Berg verfei