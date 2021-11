Walmart setzt das Vorhaben, Onlinebestellungen per Drohne auszuliefern in die Tat um. In dieser Woche ging das erste Drohnenhub an den Start, weitere sollen folgen.

Walmart setzt das Vorhaben, Onlinebestellungen per Drohne auszuliefern in die Tat um. In dieser Woche ging das erste Drohnenhub an den Start, weitere