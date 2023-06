Oliver Lang

Auf 45 qm bietet der Store Getränke, Backwaren, Salate, Sandwiches sowie salzige Snacks, Süßwaren und Tabakwaren.

Die Bahn bietet am Ostbahnhof in Berlin mithilfe eines Hightech-Stores einen komplett kassenlosen Einkauf an. Dabei registrieren Kameras an der Decke die entnommene Ware, eine App erstellt die Rechnung.

Die Deutsche Bahn hat ihren ersten kassenlosen 24/7-Service-Store in Berlin eröffnet. Am Ostbahnhof erhalten Kunden über eine App Zugang zu