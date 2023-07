Amazon.de

In den kommenden Wochen sollen mehr als 300 Rivian-Fahrzeuge in München, Berlin und Düsseldorf auf die Straße kommen.

Amazon lässt in Deutschland die seit langem angekündigten Elektro-Lieferwagen von Rivian für sich fahren. In den nächsten Wochen nehmen sie in drei Ballungszentren den Betrieb auf und werden Teil der bereits 1.000 E-Fahrzeuge umfassenden Flotte des Onlinehändlers hierzulande.

Amazon bringt die speziell für den weltgrößten Online-Händler entwickelten Elektro-Lieferwagen des Tesla-Konkurrenten Rivia