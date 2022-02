IMAGO / Jan Huebner

Amazon investiert am neuen Standort einen "niedrigen dreistelligen Millionenbetrag" und setzt "neue Standards für Ergonomie und Technik".

Amazon baut sein Logistik-Netzwerk in Deutschland mit Hochdruck aus und eröffnet das Logistikzentrum in Kaiserslautern ein Jahr früher als erwartet. Durch Automatisierungstechnik spart der Onlinehändler Laufwege ein. Entsprechend hoch wird an dem Standort investiert.

