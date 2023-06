Dachser

Das neue Hochregallager von Dachser in Memmingen bietet Platz für rund 52.000 Paletten mit ungekühlten Lebensmitteln.

Dachser hat sein automatisiertes Hochregallager am Standort Memmingen offiziell eingeweiht. Mit den Neubau will der Logistikdienstleister die steigende Kundennachfrage bedienen.

Logistikdienstleister Dachser hat am größten operativen Standort in Memmingen ein automatisiertes Hochregallager eröffnet. In dem gut