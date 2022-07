Jan Huebner/Imago

Amazon errichtet in Großenkneten im Landkreis Oldenburg ein weiteres großes Logistikzentrum.

Amazon baut das Logistiknetz in Deutschland weiter in hohem Tempo aus und errichtet das vierte Kommissionierzentrum in Niedersachsen. Dank hunderter Roboter setzt der Onlinehändler wie an anderen Standorten auf Teilautomatisierung.

