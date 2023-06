dm nimmt in seinem österreichischen Logistikzentrum in Enns eine Wärmepumpenanlage in Betrieb. Damit verabschiedet sich der Händler beim Heizen und Kühlen weitgehend vom Gas.

