Aldi Nord will in Krakau ein großes gruppenübergreifendes Technologie-Zentrum aufbauen. An der Umsetzung und Weiterentwicklung von IT-Projekten sollen insgesamt bis zu 250 Spezialisten arbeiten.

