S. Rennack

Polen ist für Rossmann der größte Auslandsmarkt. Dort betreibt der Händler rund 1 500 Filialen.

Als erster deutscher Drogeriemarktbetreiber will Rossmann Erfahrungen mit autonomen Filialen sammeln. In Polen sucht der Händler aktuell nach Partnern für eine Zusammenarbeit in diesem Bereich. Auf seinem wichtigsten Auslandsmarkt erprobt Rossmann immer wieder neue Technologien.

