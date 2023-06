Aldi Nord

Aldi Nord startet einen umfangreichen Praxistest von E-Lkw in der Filialbelieferung

Discounter Aldi Nord geht einen weiteren Schritt in Richtung klimafreundliche Logistik und testet zehn E-Lkw in der Flotte. So will Aldi das Potenzial der Fahrzeuge für die Filialbelieferung ausloten.

Aldi Nord beliefert einige Filialen künftig per E-Lkw: Der Discounter testet in den vier Regionalgesellschaften Bargteheide bei Hamburg, Herten u