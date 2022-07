Die drei größten Lkw-Hersteller der westlichen Welt haben ein Joint Venture (JV) zur Installation eines europäisches Hochleistungs-Ladenetzes für Elektro-Laster gegründet. Das JV von Daimler, Volvo und Traton (Volkswagen Group mit den Marken MAN und Scania) will mindestens 1.700 Hochleistungs-Ladepunkte für schwere Lkw und Busse an Autobahnen und Logistik-Hubs in Europa errichten und betreiben.

