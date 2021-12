LZ Retailytics

Monoprix gehört zur Casino-Gruppe.

Der französische Händler Monoprix will Lücken im Sortiment mithilfe von Hightech bekämpfen. Dazu setzt der Filialist auf Kameras an seinen Regalen, die fehlende Artikel per Computer Vision erkennen und Alarm schlagen. Die ersten von 100 anvisierten Märkten rüstet Dienstleister SES Imagotag bereits aus.

