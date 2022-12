IMAGO / CHROMORANGE

Metro leidet immer noch an den Spätfolgen des Cyberangriffs vor acht Wochen.

Der Cyberangriff im Oktober hat Metro noch schlimmer getroffen als zunächst sichtbar. Eine aktuell nötige Gegenmaßnahme hat erneut viele IT-Funktionen lahmgelegt. So wurden etwa die Kassen in allen Ländern in den Offline-Modus geschickt.

