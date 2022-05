Hans-Rudolf Schulz

Aktuell außer Betrieb: Ein Softwarefehler verhindert, dass Händler mit dem Terminal H5000 Kartenzahlungen entgegennehmen können.

In vielen Läden können Kunden auch am heutigen Freitag und am Samstag nicht per Karte bezahlen. Die durch einen Softwarefehler funktionsunfähigen H5000-Kartenterminals des Herstellers Verifone benötigen offenbar einen manuellen Eingriff vor Ort. Unklar ist, ob das dafür nötige Software-Update schon fertig ist.

In vielen Läden können Kunden auch am heutigen Freitag und am Samstag nicht per Karte bezahlen. Die durch einen Softwarefehler funktionsunf