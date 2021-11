Starbucks

In New York bekommen Kunden Starbucks-Kaffee und Convenience-Produkte von Amazon aus einer Hand.

Starbucks und Amazon machen gemeinsame Sache. In New York haben die Unternehmen einen Konzept-Store eröffnet, der die Technologien von Starbucks Pickup und Amazon Go kombiniert. Es soll nicht der einzige Laden dieser Art bleiben.

Starbucks und Amazon machen gemeinsame Sache. In New York haben die Unternehmen einen Konzept-Store eröffnet, der die Technologien von Starbucks